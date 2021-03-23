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Кому на самом деле досталась шикарная квартира актрисы Лидии Смирновой

Кому на самом деле досталась шикарная квартира актрисы Лидии Смирновой

Сестра покойной актрисы Лидии Смирновой Наталья Смирнова-Ткаченко дозвонилась до Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной. Женщина уверена, что пара присвоила себе ее наследство.

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В 2007 году умерла российская актриса Лидия Смирнова. У нее не было детей. До последнего вдоха за ней присматривала помощница Марина и Наталья Дрожжина. После смерти квартира актрисы на Котельнической набережной отошла в наследство как раз той Марине.

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Но как выяснилось, у Лидии Смирновой есть сестра Наталья Смирнова-Ткаченко, которая тоже претендует на наследство. Наталья считает, что Марина была во всей этой истории подставной пешкой, а квартирой на самом деле завладела скандальная парочка Цивин и Дрожжина. Сейчас жилье продано, а о вырученных средствах никому не известно.

Наталья прилетела в Москву, чтобы разобраться с ситуацией и увидеть Наталью Дрожжину и Михаила Цивина. Встретиться не получилось, однако женщина дозвонилась до пары. Актриса и юрист агрессивно ответили на звонок.

"Вы оскорбили меня и мою жену. Я не подаю в суд на вас за клевету только из-за вашего возраста и больной головы", — прокричал Михаил Цивин.

Хотя о каком оскорблении шла речь, не ясно. Ведь наталья всего лишь хотела понять, почему ее сестра Лида провела остаток жизни в одиночестве, хотя имела право на опеку и комфортную жизнь.

Дрожжина присылала Смирновой-Ткаченко письма, в которых говорила не приезжать, и что у Лиды все хорошо. Но как выяснилось после смерти актрисы, сестра Натальи провела последние дни жизни в доме престарелых. Об этом Наталья Смирнова-Ткаченко рассказала в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на "России 1".

Вернуть квартиру сестры Наталье практически нереально, так как наследство продано. При этом останавливаться Смирнова не хочет и намерена добиться истины.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 23 марта 2021, 19:51 Источник: "Андрей Малахов. Прямой эфир" ✓ Надежный источник
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