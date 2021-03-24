"Он хорош в койке!": Кравец об интимной стороне отношений Макеевой с новым любовником

"Настюшу Макееву я хорошо знаю, – уверяет актриса и певица Алена Кравец. – Вижу и на светских мероприятиях, и на премьерах, бывала и на спектаклях с ней. Но к ее новому роману отношусь скептически".
Напомним, очередным любовником Макеевой стал Роман Мальков, который помогал ей строить дачу в Подмосковье. Правда, у него была жена Светлана и четверо детей. Но красавчика это пикантное обстоятельство не смутило и он бросился в объятия дивы из мира шоу-бизнеса.
"Хотя Настя на всех углах и кричит, что ее очередной кавалер в разводе, все равно совершаемое ею – грех, – считает Кравец. – Ведь у мужчины есть дети! Какой пример они увидят? К тому же, как известно, на чужом несчастье счастье не построишь.
"Не исключаю, что красавчик очень хорош в койке – для Насти, как и любой женщины, это важный фактор, – продолжает Алена. – Я по себе знаю, что если актрису регулярно и долго удовлетворяют ночью, то она хорошо играет потом днем!", – облизывает губы Аленушка.
"Но, думаю, Роман для Насти – очередная игрушка, – вздыхает она. – Видный, красивый, статный – женщины таких не пропускают. Тем более, такие, как Макеева, которые очень темпераменты по своей природе! Насте скоро, наверное, наскучит этот белозубый сладкий парень, ведь ей, как актрисе, нужны новые эмоции, впечатления, влюбленности, вот и меняет она мужиков. Гурченко, Пугачева – такие же, кстати!"
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