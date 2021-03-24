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"Он хорош в койке!": Кравец об интимной стороне отношений Макеевой с новым любовником

"Он хорош в койке!": Кравец об интимной стороне отношений Макеевой с новым любовником

К ногам красавицы-актрисы Анастасии Макеевой мужчины падают штабелями. К 39 годам она успела побывать в отношениях с актерами Петром Кисловым, Алексеем Макаровым и Глебом Матвейчуком, Но, видимо, люди творческих профессий звезду больше не прельщают, а для разнообразия он влюбилась в строителя. Правда, не все коллеги однозначно приняли эти новые отношения Насти.
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"Настюшу Макееву я хорошо знаю, – уверяет актриса и певица Алена Кравец. – Вижу и на светских мероприятиях, и на премьерах, бывала и на спектаклях с ней. Но к ее новому роману отношусь скептически".

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 Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

Напомним, очередным любовником Макеевой стал Роман Мальков, который помогал ей строить дачу в Подмосковье. Правда, у него была жена Светлана и четверо детей. Но красавчика это пикантное обстоятельство не смутило и он бросился в объятия дивы из мира шоу-бизнеса.

"Хотя Настя на всех углах и кричит, что ее очередной кавалер в разводе, все равно совершаемое ею – грех, – считает Кравец. – Ведь у мужчины есть дети! Какой пример они увидят? К тому же, как известно, на чужом несчастье счастье не построишь.

"Не исключаю, что красавчик очень хорош в койке – для Насти, как и любой женщины, это важный фактор, – продолжает Алена. – Я по себе знаю, что если актрису регулярно и долго удовлетворяют ночью, то она хорошо играет потом днем!", – облизывает губы Аленушка.

"Но, думаю, Роман для Насти – очередная игрушка, – вздыхает она. – Видный, красивый, статный – женщины таких не пропускают. Тем более, такие, как Макеева, которые очень темпераменты по своей природе! Насте скоро, наверное, наскучит этот белозубый сладкий парень, ведь ей, как актрисе, нужны новые эмоции, впечатления, влюбленности, вот и меняет она мужиков. Гурченко, Пугачева – такие же, кстати!"

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Фото: Natalia Shakhanova/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 24 марта 2021, 14:22
ФОТОРЕПОРТАЖ

Эффектная Захарова затмила округлившуюся Макееву на красной дорожке ММКФ

комментарии

Ответить:

Гость663492
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А Кравец была третьей, все хорошо рассмотрела
Гость667721
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а кравец прям оттуда, из койки рапортует? вот шлёндра, мукла дешёвая
1

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