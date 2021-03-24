"Он хорош в койке!": Кравец об интимной стороне отношений Макеевой с новым любовником

К ногам красавицы-актрисы Анастасии Макеевой мужчины падают штабелями. К 39 годам она успела побывать в отношениях с актерами Петром Кисловым, Алексеем Макаровым и Глебом Матвейчуком, Но, видимо, люди творческих профессий звезду больше не прельщают, а для разнообразия он влюбилась в строителя. Правда, не все коллеги однозначно приняли эти новые отношения Насти.

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