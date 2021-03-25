Как сложилась судьба юной актрисы фильма "Мой ласковый и нежный зверь" Галины Беляевой

Актриса дебютировала в кино в 16-летнем возрасте. Фильм "Мой ласковый и нежный зверь" подарил Галине Беляевой всесоюзную славу и первого супруга.

Галина Викторовна родилась в Иркутске 26 апреля 1961 года. Родители знаменитости расстались почти сразу после ее появления на свет. Мать увезла будущую артистку в Ставропольский край.

Детство Беляевой прошло в Невинномысске. С ранних лет знаменитость грезила балетом. Маленькая Галя ходила в танцевальный кружок, а в 13 лет поступила в хореографическое училище в Воронеже.

Звездой Большого театра артистка так и не стала. В 16 лет жизнь Беляевой круто изменилась. Режиссер Эмиль Лотяну пригласил девушку в свой фильм "Мой ласковый и нежный зверь".

Актрису на роль Ольги Скворцовой кинематографист искал среди юных танцовщиц. Лотяну хотел, чтобы героиня была хрупкой. Взгляд Галины обезоруживал Эмиля Владимировича своей наивностью. Он без раздумий принял ее в картину.

Работа в фильме "Мой ласковый и нежный зверь" прославила Галину Беляеву. Кроме того, на съемках девушка устроила личную жизнь. У молодой актрисы начался роман с режиссером. Лотяну был на 25 лет старше Беляевой, но это не помешало артистке влюбиться.

Когда отношения кинематографиста и актрисы стали известны в обществе, разгорелся большой скандал. На Эмиля Лотяну посыпались ужасные обвинения. Говорили, что он совратил несовершеннолетнюю девушку. Досталось тогда и самой Галине Беляевой. Артистку называли разлучницей, дескать, она увела режиссера у жены, актрисы Светланы Тома. Позже Галина Викторовна не раз оправдывалась в интервью, говоря, что на момент их знакомства кинематографист с супругой уже не жил.

Когда съемки картины завершились, Беляева вернулась в училище, в Воронеж. Лотяну тосковал по избраннице, писал ей трогательные письма. В итоге актриса и режиссер решили пожениться. Мать Галины скептически относилась к этим отношениям, но особо не вмешивалась.

В 1980 году Галина родила сына, которого тоже назвали Эмилем. Беляева окончила столичный театральный вуз, активно занялась карьерой.

Через пять лет совместной жизни брак Галины Беляевой распался. Разводу предшествовали съемки артистки в картине "Анна Павлова". Работа над ролью великой балерины поглотила Галину. Она уделяла мало внимания супругу, на что тот обижался. Эмиль Лотяну не скрывал недовольства супругой, грубил, переехал от нее в отдельный номер.

Узнав, что Беляева подала заявление на расторжение брака, Лотяну вышел из себя. Он тайком от артистки уехал в Молдавию, забрав с собой сына. Галина чуть не лишилась рассудка, разыскивая наследника. Найти ребенка помогла Светлана Тома. Актриса сообщила "разлучнице" место, где у Эмиля Лотяну были очередные съемки.

Наладить отношения режиссер и актриса фильма "Мой ласковый и нежный зверь" смогли только спустя годы. К тому моменту Галина Беляева успела родить от гражданского мужа, хирурга Левана Сакварелидзе, с которым, несмотря на появления сына Платона, прожила небольшой период времени.

Настоящей любовью Галины Беляевой стал Сергей Дойченко – выпускник юридического факультета МГУ и издатель. Вновь под венец актриса пошла в 1989 году. У пары появились дети – Анна и Маркел. В этом браке Галина Викторовна счастлива до сих пор.

Как рассказывала Беляева, Дойченко смог завоевать доверие ее первого мужа. Когда у Эмиля Лотяну обнаружили онкологию, супруги не оставили его. Галина, сын Эмиль и Сергей каждый день навещали кинематографиста в больнице.