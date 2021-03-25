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Как снимали фильм о подвиге жен декабристов "Звезда пленительного счастья"

Как снимали фильм о подвиге жен декабристов "Звезда пленительного счастья"

Фильм "Звезда пленительного счастья" вышел на экраны в 1975 году. Владимиру Мотылю удалось воспроизвести на экране трогательные истории декабристов и их жен, которые последовали в ссылку за своими любимыми.
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В основу сюжета легли судьбы князя Сергея Трубецкого, его жены Екатерины (урожденной Катрин Лаваль), князя Сергея Волконского и его супруги Марии (урожденной Раевской), а также поручика Ивана Анненкова и его возлюбленной Прасковьи (урожденной Полины Гебль). Как рассказал режиссер, история о декабристах и их отважных женах перекликается с судьбой его семьи. В Сибирь к мужу-арестанту когда-то отправилась мать Владимира Мотыля Берта Антоновна.

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Идея фильма появилась у режиссера давно, но Госкино снимать не давало. Однако накануне 150-летия восстания декабристов решили все-таки историю оживить. Изначально в основу сценария легка автобиографичная книга Полины Гебль "Комета – судьба моя", но на Мосфильме этот вариант отвергли, так как главной героиней была француженка.

Тогда Владимир Мотыль вышел из ситуации, решив соединить в одном повествовании истории трех жен декабристов. Однако даже в новой интерпретации картину завернули, предложив снимать не в Москве, а на Ленфильме. Затем урезали и финансирование: вместо трех миллионов рублей выделили всего полтора – копейки, если учитывать масштаб работы. По словам режиссера, с лентой в итоге помогли ленинградцы.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

"Жители города свою тему приняли близко к сердцу и, несмотря на запреты чиновников пускать нас в музеи, давать нам подлинный реквизит, нас пускали везде", – отметила Владимир Мотыль.

Для сибиряков память о декабристах также оказалась священной. Актеры, задействованные в массовке, отказывались от денег, а острог, в котором находились заключенные, построили в натуральную величину благодаря помощи местных властей.

По просьбе режиссера библиотеки выдавали участникам съемок книги из закрытых фондов. Да и в целом Владимир Мотыль не терпел исторических неточностей. Например, однажды он полностью переснял сцену, потому что заметил, что у главного героя на кителе неправильно расположены ордена.

Фото: Vyacheslav Panov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Это сейчас картина "Звезда пленительного счастья" известна своими звездным актерским составом, но в то время режиссеру пришлось бороться за артистов. Он буквально уговаривал руководство Госкино на Ирину Купченко (Екатерина Трубецкая) и Наталью Бондарчук (Мария Волконская). Самым сложным оказалось утвердить молодого Игоря Костолевского, хотя после выхода картины его актерскую пару с Эвой Шикульской назовут самой удачной.

Интересные факты

  • В фильме "Звезда пленительного счастья" звучит романс "Не обещайте деве юной" в авторстве Булата Окуджавы и Исаака Шварца.

Кадр из фильма "Звезда пленительного счастья"

  • Историк Натан Эйдельман в своей статье "Чувство истории" подметил в фильме ряд исторических неточностей. Например, декабрист Сергей Трубецкой не сидел на коне во время событий 14 декабря. Александр Бестужев, сам явившийся во дворец сдаваться, не подвергался оскорблениям Николая I (оскорбляли Якушкина). Также никто из декабристов не обзывал царя "свиньей". Помимо этого, грубой кулачной расправы во время свадьбы Анненкова на каторге не было.

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Фото: Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 25 марта 2021, 06:01 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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