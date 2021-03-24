Актер Сигал умер после операции

Мировое киносообщество скорбит в связи с трагическим известием. В американских таблоидах пишут, что скончался актер Джордж Сигал.
По информации телеканала "360", артист не дожил до своего 88-летия. Известно, что причиной смерти знаменитости являются осложнения после операции. Стоит отметить, что Сигал — двукратный лауреат премии "Золотой глобус".
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