"Сразу в репу": Пригожин плепил участнику "Евровидения" за угрозы изнасилования

Совсем недавно участник "Евровидения-2021" Торнике Кипиани устроил массовый переполох из-за возмутительного заявления. Певец из Грузии негативно высказался о музыкальном конкурсе и поставил в неловкое положение его зрителей.
Артист известил подписчиков инстаграм-канала о том, что изнасилует матерей тех, кто будет плохо отзываться о его выступлении. Из-за вспыхнувшей шумихи Торнике Кипиани пришлось удалить скандальный пост, но дурной поступок оставил след на его репутации. Продюсер Иосиф Пригожин не стал молчать по этому поводу и остро раскритиковал поведение звезды "Евровидения-2021".
По словам мужа певицы Валерии, отдельные представители грузинской национальности отличаются частым употреблением в речи неприличных выражений. "Попробовали бы они сказать что-то подобное рядом, например, с представителями Кавказа — сразу бы получили в репу", — цитирует "Царьград" Иосифа Пригожина. Продюсер уверен — из-за невоспитанных и бескультурных артистов нынешнее поколение утрачивает нравственные ориентиры.
Пригожин разнес за словоблудие не только грузинского участника "Евровидения-2021". Избранник певицы Валерии отметил, что среди российских музыкальных исполнителей есть выдающиеся примеры культурной деградации. К ним Иосиф Пригожин отнес Моргенштерна и Славу Марлоу — кумиров молодежи, которые создают треки с ненормативной лексикой.
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