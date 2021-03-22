"Очень тяжело и больно": наследник не пустил звезду "Морозко" на похороны к отцу

Артистка прожила в браке с Виктором Лебедевым около десяти лет, но так и не переехала в Петербург. Начало их отношений было похоже на сказку, однако потом все изменилось.

Тогда композитор активно ухаживал за Натальей Евгеньевной и смотрел на нее с невероятной нежностью и любовью. Все было бы хорошо, но их отношения не выдержали расстояния. Виктор Михайлович хорошо чувствовал себя в Санкт-Петербурге, а его супруга в то время успешно танцевала в Большом театре. Никто из них не хотел бросать карьеру ради отношений.

Однажды артистка застала супруга с любовницей. Она была вне себя от злости и боли. "Устал меня ждать", – считает звезда "Морозко" уже сейчас. Однако паре удалось расстаться спокойно. Не было ни громких конфликтов, ни обсуждаемых скандалов. Сейчас Наталья Евгеньевна с благодарностью и теплом вспоминает мужа. Композитор жил так, как хотел: у него был и достаток, и женщины, которых он часто менял.

После смерти Лебедева актриса хотела приехать в Петербург и почтить его память. Однако их общих сын Алексей не отпустил маму. Он заявил, что в такое неспокойное время ей не стоит ездить в тесном поезде, так как можно заразиться коронавирусом. "Очень тяжело и очень больно", – размышляет Седых.

Напомним, после развода с артисткой Виктор Михайлович женился на своей любовнице. Наталья Евгеньевна замуж так и не вышла. Однако она ни о чем не жалеет. Сейчас она "наслаждается жизнью" в гордом одиночестве.

