Стало известно о состоянии тяжелобольной экс-супруги Аршавина

В последние месяцы Алису Казьмину просто преследуют несчастья. Еще недавно она находилась в коме из-за острого перитонита, а теперь стало известно, что модель вновь загремела в больницу.
Мать экс-супруги Андрея Аршавина рассказала, что у женщины выявили коронавирусную инфекцию. COVID-19 светская львица подхватила, когда лежала в реанимации. Сначала ей было совсем плохо, из-за чего журналистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
По словам родительницы Алисы Казьминой, сейчас ей уже лучше. Но легкие знаменитости поражены на 40% и еще начался плеврит. В данный момент с детьми журналистки находится ее мать. Известно, что лечение модели оплачивает ее первый муж – предприниматель Алексей Казьмин.
Напомним, в январе этого года экс-супруга спортсмена рассказала о внезапно начавшемся заболевании, из-за которого она оказалась на волосок от смерти. У Алисы Казьминой диагностировали аутоиммунный некроз лобной пазухи. Светская львица перенесла две операции на голове. Недуг обезобразил лицо Алисы Казьминой.
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