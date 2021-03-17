Стало известно о состоянии тяжелобольной экс-супруги Аршавина

Мама Алисы Казьминой поведала о том, как себя сейчас чувствует журналистка. Бывшая жена футболиста провела сутки на аппарате ИВЛ.

В последние месяцы Алису Казьмину просто преследуют несчастья. Еще недавно она находилась в коме из-за острого перитонита, а теперь стало известно, что модель вновь загремела в больницу.

Мать экс-супруги Андрея Аршавина рассказала, что у женщины выявили коронавирусную инфекцию. COVID-19 светская львица подхватила, когда лежала в реанимации. Сначала ей было совсем плохо, из-за чего журналистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

По словам родительницы Алисы Казьминой, сейчас ей уже лучше. Но легкие знаменитости поражены на 40% и еще начался плеврит. В данный момент с детьми журналистки находится ее мать. Известно, что лечение модели оплачивает ее первый муж – предприниматель Алексей Казьмин.

Напомним, в январе этого года экс-супруга спортсмена рассказала о внезапно начавшемся заболевании, из-за которого она оказалась на волосок от смерти. У Алисы Казьминой диагностировали аутоиммунный некроз лобной пазухи. Светская львица перенесла две операции на голове. Недуг обезобразил лицо Алисы Казьминой.