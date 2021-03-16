"С осложнением": стало известно о госпитализации перенесшей панкреатит бывшей жены Аршавина

Недавно стало известно о том, что Алиса была госпитализирована. Она оказалась в реанимации с новым диагнозом – "панкреатит". Несколько дней бывшая супруга футболиста провела в искусственной коме, после чего журналистам удалось пообщаться с ней. Тогда Казьмина рассказала, что чувствует себя плохо, и у нее нет сил.
Пока она не выходила на связь, но печальное известие пришло от ее матери. Наталия Сарычева рассказала, что Алиса находится в другом медучреждении с новым диагнозом. Теперь она заразилась злосчастным коронавирусом. Врачи выявили у Алисы тяжелую пневмонию с осложнениями. Детали пока неизвестны.
Напомним, экс-супруге Андрея Аршавина приходится судиться его мамой. Все дело в том, что родительница требует вернуть ей два миллиона рублей за то, что Алиса проживает в ее квартире. Ранее суд принял решение о "выселении", но, видимо, невестка не стала выполнять требования.
Сообщалось, что из-за присутствия Алисы Татьяна Аршавина не может продать или сдать жилплощадь. "Иск пока оставлен без движения для устранения недостатков", — подчеркивали в объединенной службе судов Санкт-Петербурга.
Также до госпитализации Алиса Казьмина успела поссориться и с Миланой Тюльпановой, бывшей женой Александра Кержакова. Тогда Алиса назвала ее "маленькой" и "глупой", после чего получила оскорбление в ответ.
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