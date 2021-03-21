Сын отказался идти по стопам погибшего Евдокимова

На выпуск вечернего шоу Андрея Малахова пригласили юного наследника Михаила Евдокимова. Сын усопшего пародиста Даниил Белов появился в студии канала "Россия 1", мгновенно приковав внимание окружающих. Михаил Евдокимов погиб в автокатастрофе 15 лет назад, когда мальчику был всего год. Поскольку на момент трагедии Даниил был совсем маленьким, у него не осталось ярких воспоминаний об отце, с кончиной родителя ребенок постепенно смирился.
Ведущий шоу решил узнать у Даниила, есть ли в его семье какая-то традиция, которая связана с памятью о Михаиле Евдокимове. "Раньше мы каждый год ездили на Алтай. Там встречались со всеми, на могилу приезжали, цветы клали. Сейчас сами — так, дома вспоминаем", — объявил наследник покойного юмориста. Мальчик признался, что поклонником комедийных выступлений не является, но записи речей отца смотрит с удовольствием.
Сын Михаила Евдокимова уже определился с выбором будущей профессии. Даниил Белов решил стать военным и служить отечеству. Наследник покойного юмориста не решился озвучить направление области военного дела, которой хочет посвятить жизнь. Гости, сидящие в студии, похвалили мальчика и обрадовались, что сын Михаила Евдокимова не метит в блогеры.
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