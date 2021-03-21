Ефим Шифрин убит горем: Остановится ли когда-нибудь этот проклятый ковид?

Коронавирусная инфекция стала главным препятствием для человечества за последнее время. От осложнений, вызванных болезнью, умирали актеры, певцы, писатели и даже лидер одного из государств.
Особенно беспощадным вирус оказался для людей преклонного возраста. Стольких кумиров потеряло человечество за минувший год...
Российский актер Ефим Шифрин вышел на связь с трагической новостью. Он сообщил, что ушел из жизни хореограф Владимир Кирсанов.
Известно, что педагог не дожил до своего 74-летия. Причиной кончины прославленного деятеля стали осложнения, вызванные коронавирусом.
Ефим Шифрин убит горем из-за произошедшего. Он обнародовал в своем "Фейсбуке" эмоциональный пост, в котором обратился к Владимиру Ивановичу. Артист задался вопросом, "остановится ли когда-нибудь этот проклятый ковид".
Шифрин отметил, что Кирсанов был очень светлым и добрым человеком. Деятель искусства заряжал позитивной энергией всем, с кем ему доводилось сотрудничать.
Стоит отметить, что Кирсанов получил звание заслуженного артиста еще в девяностых. На протяжении своей насыщенной карьеры он успел поработать балетмейстером многих популярных передач, которые знает вся страна.
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