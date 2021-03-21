"Страшная привычка": Шифрин раскрыл сенсационные подробности смерти Евдокимова

64-летний комик Ефим Шифрин решился на тяжелый разговор с публикой. Звезда "Аншлага" рассказала о гибели своего коллеги Михаила Евдокимова. По словам шоумена, он даже не поверил в случившееся и отрицал негативный исход событий.

Напомним, бывший участник юмористических программ разбился в страшной аварии на трассе М-52 "Чуйский тракт" Бийск — Барнаул. На тот момент ему было 47 лет. Несмотря на то, что трагедия произошла в далеком 2005 году, друзья до сих пор оплакивают товарища.

В день трагедии Ефим Шифрин находился на отдыхе в Ялте. Если бы не Максим Галкин, который один из первых узнал о смерти коллеги, комик так бы и продолжал наслаждаться отпуском на песчаном пляже.

"Сказал, что Миша разбился. Я спросил, как он себя чувствует. Мне даже в голову не пришло, что его нет. Сейчас легче. Это страшная привычка, но она вырабатывается", – подытожил артист.

По словам юмориста, он и Михаил Евдокимов были совершенно "два разных полюса" – плюс и минус, север и юг. Ефим Залманович даже и не знает, что их объединяло в дружбе. Стоит отметить, что покойный шоумен первым из прославенных комиков стал показывать Шифрина.

Артист уверен, что мире все же нет незаменимых людей. Каждый друг оставляет свой след, вносит вклад в развитие личности и учит чему-то новому. К сожалению, звезда "Аншлага" научилась достойно принимать смерть близких. Ведь чем старше становишься, тем чаще ты с сталкиваешься с трагическими событиями.