"Нежные прикосновения лечат": Диму Билана заметили с больным ВИЧ другом

Дима Билан похвастался компанией нового дружка. На кадрах отчетливо видно, как артист наглаживает пушистое пузико кота Соломона. Правда, сопроводил он милое видео, прискорбными новостями.

Певец рассказал, что его домашний питомец болен и нуждается в постоянном наблюдении. Дмитрий старается уделять много времени коту и отвозит его на многочисленные осмотры в ветеринарные клиники.

Частые разъезды связаны с тяжелым состоянием Соломона – то почки дадут о себе знать, то лапа начнет кровоточить. Однако Билан заговорил о заметном улучшении и отличном настроении пушистого любимца.

"Счастлив и доволен! Такой он умный и мудрый. Но жалко, что у него кошачий ВИЧ", – признался артист.

Многочисленная аудитория забросала Диму восторженными комментариями и подметила, что "искренняя любовь и нежные прикосновения" лечат не только животных, но и людей. По словам поклонников, Соломон "уживется" со своим недугом благодаря ответственному хозяину.

Напомним, трогательная история сразила всех подписчиков, когда Дмитрий Билан заговорил о смертельном диагнозе в начале весны. Ведь артист нашел на улице уже инфицированного кота и спас его от смерти.

Наблюдательные поклонники отметили, что у Соломона порвано одно ухо, скорее всего, он боролся за выживание и пострадал в очередной драке. Сейчас же котик выглядит ухоженным и вполне здоровым. Билан не скрывает своих эмоций и делится ласками в личном блоге в "Инстаграм".