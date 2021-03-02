"Могла умереть от истощения": близкие покойной экс-солистки Little Big прервали молчание

Накануне появилась новость о том, что скончалась певица Анна Кастельянос. Волонтеры нашли девушку в ее квартире в Петербурге. Помочь ей уже было невозможно.

Рядом с ней не было никого. Несмотря на то, что несколько лет назад исполнительница якобы вышла замуж за актера Родиона Рудакова, видимо, это было не больше, чем шоу. Сам мужчина говорить о покойной отказался.

Приятельница артистки подтвердила догадки журналистов: официально Анна никогда не была замужем. Из родных людей у певицы была только сестра, но они практически не общались. Также девушка упомянула, что перед смертью звезда жаловалась на плохое самочувствие. Она предполагает, что Анна плохо питалась, так как у нее были серьезные финансовые проблемы: в пандемию не было работы, а жить на пенсию не представлялось возможным.

Оказалось, что у экс-солистки Little Big была любимая собака, но ей было не на что кормить питомца. Подруга предполагает, что из-за отсутствия достаточного количества средств Анна перестала проходить обследования. "Могла просто умереть от истощения", – подчеркнула девушка.

В квартире Анну нашла волонтер Галина. Ее мама рассказала журналистам "РЕН ТВ", что девушка рыдала и не могла поверить в то, что видит. Она постоянно спрашивала у певицы, где же все ее друзья. Сперва, когда волонтер приходила, артистка жаловалась только на боль в спине. Позднее ей стало хуже. Галина вызывала певице скорую помощь.

