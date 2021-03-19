Звезда "Дома-2" Рапунцель показала свои хоромы в сто квадратных метров

Наконец, недавно девушка сообщила, что подобрала для себя уютное гнездышко. По словам экс-участницы телестройки, поиск идеального варианта занял немало времени. Звезда уже перевезла вещи в новое жилье и теперь занимается распаковкой. Также Алена Рупунцель планирует провести ревизию и избавиться от всего лишнего. Через некоторое время девушка собирается устроить вечеринку для друзей, чтобы отметить новоселье.
В личном блоге в "Сторис" Алена Рапунцель опубликовала рум-тур. Она показала, как выглядит ее четырехкомнатная квартира площадью в 117 "квадратов". В апартаментах уже сделан ремонт. Дизайн выполнен в классическом стиле с претензией на роскошь. В квартире предусмотрены три спальни, кухня-гостиная и два санузла, оборудованных по последнему слову техники.
Напомним, после ухода с шоу "Дом-2" девушка активно развивает личный блог, в котором делится подробностями воспитания сына. Также звезда появилась в качестве ведущей в программе на канале "360". При этом Алена Рапунцель подумывает о музыкальной карьере – недавно она записала собственный трек.
Напомним, экс-участница телестройки встречается с 22-летним стриптизером Ильей Семиным. Пара уже успела пережить серьезный кризис. Не так давно Рапунцель заявила, что возлюбленный ей изменил. По слухам, парень приревновал девушку к другому и в отместку занялся сексом с двумя женщинами. Несмотря на предательство, пара все еще вместе.
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