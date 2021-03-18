"Все закрутилось": известный актер бросил жену с маленьким ребенком ради популярной коллеги

Анатолий Кот является одним из главных злодеев отечественного кинематографа. Артист известен своими яркими, дерзкими персонажами, каждого из которых ему удается блистательно сыграть.

Он стал гостем последнего выпуска "Судьбы человека" с Борисом Корчевниковым. Актер рассказал, что познакомился со своей супругой Еленой в магазине. По образованию она была товароведом и работала консультантом. Женщина понравилась ему с первого взгляда, и он пригласил ее на ужин. "Так все и закрутилось", – вспомнил Анатолий. Тогда он еще был программным директором одной из минских радиостанций и играл в местном театре.

Позднее Елена родила ему дочь Алису. Однако теплых отношений артисту было мало, ему постоянно хотелось развиваться, строить карьеру. Он принял решение уехать в Москву. Это постепенно положило конец их браку, расстояние плохо влияло на их общение. В то же время он влюбился в коллегу по цеху Янину Колесниченко. "У меня просто снесло башку", – заявил актер.

Вскоре Анатолий и Янина поженились. 14 ноября 2011 года у супругов родилась дочь Арина. Они вместе до сих пор, а их союз считается невероятно теплым и счастливым.

Напомним, первой женой Анатолия стала актриса Юлия Высоцкая. Позднее оказалось, что их брак был фиктивным. Тогда они были однокурсниками, и Юлии потребовалось белорусское гражданство. Чтобы получить его, Высоцкая вышла замуж за Кота, что с его стороны было жестом поддержки. Бывшие "супруги" дружат до сих пор.