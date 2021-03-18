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Знаменитый актер раскрыл интимные подробности о ночи в постели с Орбакайте

Знаменитый актер раскрыл интимные подробности о ночи в постели с Орбакайте

Анатолий Кот, известный по многосерийным фильмам "Солдаты" и "Молодежка", сделал неожиданное признание в эфире ток-шоу. Мужчина рассказал, что весь шоу-бизнес обсуждал их знакомство с Кристиной Орбакайте. Примечательно, что актеры впервые встретились в постели.
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Артист до сих пор вспоминает совместную работу с наследницей Примадонны. Если верить словам Анатолия, это была лучшая интимная сцена в его карьере.

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Напомним, звезды играли влюбленную парочку в российском сериале "Родственный обмен". Кот отметил, что съемка кинокартины, покорившей отечественного телезрителя, проходила в Израиле.

Именно поэтому до появления Кристины Орбакайте на площадке они не были знакомы. Однако режиссерам было абсолютно плевать на этот факт: они сразу же заставили двух незнакомых артистов имитировать интимную связь.

"Это был сумасшедший момент. Так, первая сцена. Ну раздевайтесь, ложитесь. Все наше знакомство", – откровенно заявил Кот.

Стоит отметить, что в самом сериал ничего развратного не было. Партнерам пришлось просто долго лежать под одеялом. Поза для этого, конечно, была весьма неудобная. За несколько часов съемок Орбакайте отдавила мужчине руку.

Анатолий признался, что долго не мог привыкнуть к Кристине и страшно робел перед ней. Ему даже было неловко сказать, что его конечности онемели и он больше не может лежать рядом со звездой.

Похоже, что подобный опыт лишь сблизил артистов. Всего через несколько месяцев им все же удалось пообщаться поближе и узнать друг о друге чуть больше. Так и выяснилось, что Орбакайте вдохновила Кота на дальнейшие успехи в творческой карьере.

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Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 18 марта 2021, 14:47 Источник: Россия-1 ✓ Надежный источник
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Помолодевшая Орбакайте разгадала страшную загадку

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