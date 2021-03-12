Удар в спину: мать Аршавина добивает тяжелобольную экс-невестку

Родительница Андрея Аршавина Татьяна намерена отсудить у Алисы Казьминой огромные деньги. Причиной такого жестокого решения стало проживание бывшей жены футболиста в ее доме.

Татьяна хочет, чтобы модель заплатила ей два миллиона рублей. Для тяжелобольной Алисы, которой требуются деньги на лечение, эта сумма явно не лишняя в бюджете. Для нее это станет циничным ударом в спину.

Мать Андрея Аршавина уже подала в суд. Женщина заявила, что экс-невестка проживает на ее территории незаконно, бесплатно, без правовых оснований. Она отметила, что служители Фемиды ранее приняли решение о выселении журналистки.



Свой поступок Татьяна Аршавина объяснила страхом того, что Алиса Казьмина может продать недвижимость или сдавать в аренду. К слову, решение суда о выселении касается и трех детей экс-супруги спортсмена.

Напомним, в прошлом году у Алисы Казьминой обнаружили аутоиммунный некроз. Недуг обезобразил лицо 38-летней женщины. Модели провели две операции.

Но это еще не все беды, обрушившиеся на бывшую жену Андрея Аршавина. Ее доставили в реанимацию с панкреатитом. Алису ввели в медикаментозную кому. После операции ее вывели из состояния искусственного сна. Организм Казьминой уже начал восстанавливаться.

