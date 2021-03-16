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"Ей нравится это": обнародованы первые результаты реабилитации вляпавшейся в историю с наркотиками дочери Малафеева

В медицинское учреждение 17-и летняя наследница футболиста попала еще в феврале. Это решение принял ее звездный папа и его супруга.
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В тот момент пара осознала: девушка не может бороться с зависимостью самостоятельно. Прошло две недели, и родители уже видят результат. Мачеха Ксении отметила, что сейчас у нее все в порядке. Жена Вячеслава Малафеева счастлива, что теперь юная наследница может спокойно рассуждать о жизни и строить планы. В центре у нее насыщенный график, а свободное время приходится лишь на вечер. "Ей нравится это", – сообщила Екатерина.

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Сейчас девушка активно готовится к выпускным экзаменам, занимается танцами и йогой, готовит, а также участвует в мероприятиях вместе с другими ребятами. У нее постепенно рождаются новые идеи, возникают глобальные цели. Возлюбленная футболиста верит, что реабилитация поможет Ксюше. Она считает, что пока рано говорить о чем-то конкретном, но мысли дочки Вячеслава ее воодушевляют.

Известно, что ранее у наследницы зенитовца была анорексия. Тогда Ксения отказывалась от еды и потеряла большое количество килограммов. Проблемы начались в крайне раннем возрасте: впервые отец заподозрил это, когда девочке было всего 11 лет.

Напомним, Ксения – дочь футболиста от первого брака. Ее мама Марина трагически погибла, попав в ДТП в 2011 году. Через год после страшного происшествия спортсмен женился во второй раз. Его избранницей стала Екатерина Комякова. Долгое время у дочери Вячеслава Малафеева были сложные отношения с мачехой.

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Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 16 марта 2021, 03:59 Источник: "СтарХит" ✓ Надежный источник
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