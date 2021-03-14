"Если честно – бухаю": Живущий на чужбине Шатунов прикладывается к бутылке

Экс-вокалист группы "Ласковый май" признался в пагубном пристрастии. Юрий Шатунов имеет склонность регулярно употреблять алкогольные напитки.

Уже много лет звезда 90-х живет в Германии, а на родине появляется исключительно по рабочим вопросам — чтобы дать интервью или выступить на публичном мероприятии. Недавно бывший солист группы "Ласковый май" посетил шоу Андрея Малахова на канале "Россия 1". Юрий Шатунов нечасто делится обстоятельствами личной жизни, поскольку не решается рассказывать о сокровенном. Однако на этой передаче мужчина решил объявить о повышенном интересе к спиртному.

"Если честно — бухаю иногда! Выпить люблю под белую рыбу, мясо или воблу, например", — высказался на телевидении Юрий Шатунов. Выяснилось, что вечером за ужином артист не отказывается от порции алкоголя. Мужчина выбирает белое и красное вино, а также пиво, которое в Германии пользуется особым спросом.

Несмотря на пагубную привычку, которая влияет на организм не лучшим образом, 47-летний исполнитель хита "Белые розы" выглядит довольно молодым и энергичным. Многие поклонницы до сих пор воспринимают мужчину как привлекательного юношу, который покорил их сердца на заре карьеры красотой и голосом. Вышедший из стен детского дома Юрий Шатунов продолжает записывать новые песни, а преданные фанаты ответственно посещают его концерты и наслаждаются музыкой.