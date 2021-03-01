Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене

Не секрет, что звезды приходят на телепередачи зачастую за деньги. За время пандемии коронавируса их гонорары сильно уменьшились – с двух миллионов до 500 тысяч рублей. Артисты рады порой любой копейке. Российский телеведущий Андрей Малахов раскрыл подноготную ток-шоу.

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