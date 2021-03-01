Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене

Эксклюзивные интервью и откровения звезд после смерти богатых и известных родственников, раздел имущества на глазах у всех родных и появление внебрачно рожденных наследников. Все это очень интересно российским телезрителям, и такие передачи с упоением смотрят на ТВ.
Но за грязные подробности телеканалы платят артистам деньги. Ведущий Андрей Малахов посвятил поклонников в кухню таких шоу. В Clubhouse он поговорил с коллегами о гонорарах некоторых звезд.
Раньше Эммануилу Виторгану за рассказ о рождении дочери платили более полутора миллионов рублей. Дочь Марии Шукшиной за тайны о семейных склоках потребовала два миллиона. Теперь же из-за эпидемии коронавируса вдовец певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов может получить лишь 200-300 тысяч рублей за программу. Чтобы получить 500 тысяч, нужна скандальная и эксклюзивная информация.
Зачастую артистов перекупают другие каналы, и тогда между ними начинается соперничество. Но в шоу-бизнесе, как известно, друзей не бывает.
Однажды во время подготовки программы с Ириной Муравьевой Андрей Малахов оказался не у дел. Конкуренты принесли наличные деньги в чемодане, и она согласилась на другое интервью. Из-за этого нередко случаются конфликты и даже суды.
На днях мать Наташи Королевой Людмила Порывай рассказала журналистам, что хочет посмотреть в глаза Андрею Малахову за то, что он мусолил грязные подробности о ее семье и измене Тарзана супруге. По мнению женщины, там было много вранья об измене танцовщика. Однако Малахов уже не раз говорил, что это просто бизнес, тем самым морально отвесив смачную оплеуху 75-летней пенсионерке.
"Глушко зашел и сказал, что готов рассказать про свой секс и любовницу за два миллиона рублей", – приводит "КП" слова участников беседы.
Ни один телеканал не захотел платить стриптизеру такие деньги просто за то, чтобы обсуждать его грязный секс в прямом эфире. Позже его эмоциональное интервью вышла на платформе "Осторожно, Собчак!".
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