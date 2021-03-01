Мечтала об Иосифе Пригожине: близкий друг раскрыл душевные терзания Легкоступовой

Валентина Легкоступова была замужем трижды. Первым мужем артистки стал Игорь Кушнарев. От него певица родила дочь Анэтту. Второй супруг исполнительницы хита "Ягода малина" – Алексей Григорьев. В этом браке артистка обзавелась сыном Матвеем.
По мнению Константина Мирошника, Легкоступовой не везло в любви. Более того, певице вредили отношения с мужчинами, считает ее друг. Константин рассказал, что Валентина сразу же бросала изменившего ей избранника. Так было с первыми двумя мужьями.
Легкоступова мечтала выйти замуж за продюсера, потому что всегда думала о своем продвижении. По словам Мирошника, певица хотела найти такого мужа, как Иосиф Пригожин, который стал бы помощником по жизни.
При этом Константин ничего плохого о третьем супруге Валентины сказать не может. Он считает, что Юрий Фирсов относился к певице искренне. Мол, артистка чувствовала себя по-настоящему счастливой с яхтсменом.
Именно поэтому Мирошник недоумеваем, почему Фирсов претендует на часть наследства, которое оставила Легкоступова. Друг певицы предполагает, что Юрий ввязался в этот процесс, чтобы отдать полученное имущество Матвею. Якобы яхтсмен хорошо относился к сыну возлюбленной, нежели к Анэтте.
Напомним, Валентина Легкоступова скончалась 14 августа прошлого года. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. По словам Юрия Фирсова, артистка упала и ударилась в ванной. Следственный комитет до сих пор проводит проверку по факту смерти певицы.
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