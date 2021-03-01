"Деньги пропивал": изможденный Лепс заговорил об одиночестве

Всю свою жизнь исполнительно много трудится. Он – главный кормилец в семье и осознает ответственность, лежащую на его плечах.

Для музыканта крайне важно, чтобы его близкие жили в достатке и не нуждались ни в чем. До сих пор 58-и летний артист не дает себе расслабиться. Однако иногда ему все же удается остаться одному. Именно такие моменты сейчас певец ценит больше всего, а родные уважают его желания.

Григорий Лепс рассказал, что иногда он оставляет для себя несколько дней, чтобы сменить обстановку, и он уезжает. Жена и дети не задают лишних вопросов, потому что знают: исполнителю нужно это время, а потом он обязательно вернется. Несмотря на огромные усилия, которые пришлось приложить, чтобы добиться успеха и нынешнего материального положения, артист признается, что до сих пор легкомысленно относится к деньгам.

"Я все время деньги либо пропивал, либо покупал произведения искусства", – вспомнил он. Музыкант отметил, что не умеет хранить заработанные средства. Однако он не боится вкладывать их в различные бизнес-проекты. Так, он является собственником целого производства очков, ресторанного дела и частично имеет отношение к ювелирному бизнесу.

Григорий Викторович подчеркнул, что у него самого нет времени и сил заниматься развитием стартапов. Ювелирным делом занимается его жена Анна, оптикой – приятель артиста, а ресторанами заведуют надежные управляющие.

