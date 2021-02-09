Пашаев сцепился с осужденным Ефремовым: Любой труп перешагнет ради свободы

Эльман Пашаев дал понять, что крайне возмущен словами Михаила Ефремова о подкупе свидетелей. Опровергая заявление осужденного актера, юрист отметил, что неоднократно просил суд провести фотографическую экспертизу и тем самым подтвердить или поставить под сомнение показания очевидцев.
Пашаев также напомнил, что Ефремов стал бы соучастником преступления, если бы свидетели на самом деле были "левые". Юрист назвал заявления отбывающего срок артиста и сообщения СМИ фантазией. "Он [Ефремов] любой труп перешагнет ради свободы. <...> Конченый человек", – резко высказался Эльман.
По словам Михаила Олеговича, бывшему защитнику было перечислено по 1,5 миллиона рублей за каждого лжесвидетеля, но те получили лишь по 300 тысяч. Актер намекнул, что большую часть суммы, которую он выделил, Пашаев забрал себе. Вероятно, актер и юрист продолжат обвинять друг друга, но все решит суд.
Напомним, осенью прошлого года Михаила Ефремова отправили в колонию на семь с половиной лет за смертельное ДТП, которое он устроил летом в центре Москвы. Недавно актера этапировали из ИК-4 в Белгородской области в столичное СИЗО-5 для участие в следственных действиях.
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