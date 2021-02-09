Пашаев сцепился с осужденным Ефремовым: Любой труп перешагнет ради свободы

После громких заявлений осужденного за смертельное ДТП Михаила Ефремова назрел новый скандал. Актер рассказал, что ныне лишенный статуса адвоката Эльман Пашаев якобы предлагал ему "купить свидетелей". Юрист отрицает это. Более того, бывший защитник нелестно отозвался об отбывающем срок артисте.

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