"Они же с хлором!": Юдашкина обвинили в издевательствах над внуком

Младший внук Валентина Юдашкина давно очаровал его подписчиков. Его фанаты без ума от больших и добрых глаз, а также золотистых кудрей мальчика.
На этот раз Валентин Юдашкин решил поддержать меры безопасности в связи с пандемией коронавируса в мире и показал, как важно соблюдать принятые в обществе правила.
На фото мальчик предстал в маске на лице. Его грустные глаза расстроили подписчиков Юдашкина. Они раскритиковали его за неправильное отношение к безопасности. По мнению многих, ребенку нельзя надевать медицинскую маску на лицо. От этого может возникнуть гипоксия и отравление. Фолловеры сочли такое отношение просто издевательством.
"Врачи говорят, что у детей и стариков поверхностное дыхание, и им нельзя носить маски"; "Не одевайте на детей медицинские маски, они же с хлором, лучше купите им бандану, как у ковбоя!!!" – написали заботливые фолловеры.
Напомним, Валентин Юдашкин несколько лет боролся с раком. Ему поставили страшный диагноз в 2016 году и вовремя начал лечиться. Модельеру сделали несколько операций, после чего у него началась ремиссия.
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