Расстроенная Бузова сбежала из Москвы после расставания с возлюбленным

Звезда призналась в своем микроблоге в "Инстаграм", что не хочет возвращаться в свою съемную квартиру в столице. Она отметила, что любит побыть одна в Агаларове, особенно летом.
Там живут друзья Ольги Бузовой, поэтому есть поддержка. Квартиру Ольга Бузова снимает с 2016 года. По словам телеведущей, ей поскорее хочется оттуда переехать, поскольку там "очень давит атмосфера".
Сейчас знаменитость активно занимается ремонтом для того, чтобы скорее переехать оттуда совсем. По словам Ольги Бузовой, в съемной квартире она пережила много трудных моментов, о которых вспоминать больше не хочет.
Артистка добавила, что справиться с болью ей сейчас помогает творчество. По словам исполнительницы, музыка ее всегда спасала и помогала. В радостные и горестные моменты.
Напомним, ранее Ольга Бузова отправилась в оздоровительный
центр, чтобы пройти ежегодный комплексный осмотр организма. Певица
заявляла, что после пережитого стресса из-за расставания с избранником она нуждается в полной перезагрузке и отдыхе наедине со своими мыслями.
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