Сотни тысяч в месяц: у бедствующих вдовы и дочери Баталова обнаружился приличный доход

53-летняя наследница актера, Мария Баталова, ежемесячно получает доход в 250 тысяч рублей. Из них 90 тысяч – это пенсия по инвалидности и отчисления от Союза писателей и кинематографистов. Кроме того, дочь знаменитости получает авторские отчисления, а также имеет доход с недвижимости, которая сдается в аренду.
Не бедствует и вдова Алексея Баталова, Гитана Леонтенко. Кроме пенсии от государства, на счета артистки ранее поступали деньги от Союза кинематографистов. Учреждение ежемесячно отправляло Гитане Аркадьевне 15 тысяч рублей. Помогал женщине и режиссер Никита Михалков, который платил ей из своего кармана по 20 тысяч. Ко всему прочему у Леонтенко есть счета за рубежом и недвижимость на сумму в сто миллионов.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о непростом финансовом положении вдовы и дочери Алексея Баталова. Ходили слухи, что Мария Баталова и Гитана Леонтенко живут на деньги, которые перечисляет им Никита Михалков. Дескать, у семейства не хватает средств даже на еду.
Как писали "Дни.ру", из-за денег Михалкова недавно произошел скандал. Представители Никиты Сергеевича сообщили, что режиссер больше не будет помогать Баталовым. Ранее кинематографист перечислил родственницам актера 850 тысяч. Эти деньги бесследно исчезли.
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