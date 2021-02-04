Мышцы исчезают: у Топалова начались проблемы со здоровьем

Как только Влад Топалов встал на умные весы, он обнаружил большую прибавку в весе. Весы сообщили ему данные о том, что его тип телосложения и параметры больше не соответствуют нормальной категории.
Судя по всему, весь месяц на Бали артист ни в чем себе не отказывал и ел все, что хотел. Всего он провел на острове 45 дней. за это время произошли кардинальные перемены. Мышцы у него исчезают, а жировая прослойка наоборот растет. Как известно, это может привести к проблемам со здоровьем.
"Если верить моим умным весам, то я действительно вернулся с острова новым человеком", – написал в своем "Инстаграм" Влад Топалов.
Согласно параметрам весов, с 19 декабря 2020 года по 3 февраля 2021 года тип тела Влада Топалова из категории "Нормальное" перешел в "Крупное". Певец потолстел аж на пять килограммов! Судя по всему, теперь Топалову придется садиться на диету и срочно худеть.
Стоит отметить, что Регина Тодоренко напротив ничуть не потолстела на отдыхе. Ее фото в экстремальном бикини поразили поклонников.
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