Мышцы исчезают: у Топалова начались проблемы со здоровьем

Недавно певец Влад Топалов вместе с супругой Региной Тодоренко и их сыном Михаилом вернулись из отпуска на Бали. По приезду домой артист был шокирован.

Как только Влад Топалов встал на умные весы, он обнаружил большую прибавку в весе. Весы сообщили ему данные о том, что его тип телосложения и параметры больше не соответствуют нормальной категории.

Судя по всему, весь месяц на Бали артист ни в чем себе не отказывал и ел все, что хотел. Всего он провел на острове 45 дней. за это время произошли кардинальные перемены. Мышцы у него исчезают, а жировая прослойка наоборот растет. Как известно, это может привести к проблемам со здоровьем.

"Если верить моим умным весам, то я действительно вернулся с острова новым человеком", – написал в своем "Инстаграм" Влад Топалов.

Согласно параметрам весов, с 19 декабря 2020 года по 3 февраля 2021 года тип тела Влада Топалова из категории "Нормальное" перешел в "Крупное". Певец потолстел аж на пять килограммов! Судя по всему, теперь Топалову придется садиться на диету и срочно худеть.

Стоит отметить, что Регина Тодоренко напротив ничуть не потолстела на отдыхе. Ее фото в экстремальном бикини поразили поклонников.