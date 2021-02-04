"Сколько смогу продержаться?": Звезда "Гардемаринов" сделала заявление об алкоголизме

Он подчеркнул, что прекрасно себя чувствует, не страдает от алкоголизма и вполне востребован. Владимир утверждает, что разговоры такого рода совершенно беспочвенны. "Ну что вы, мне в мае будет 60, посмотрите на меня! Никогда не пил глобально. Я спортсмен, поэтому алкоголь для меня не существовал. Я, конечно, мог выпить немного, но сейчас даже такого нет", – пояснил он.
"В августе заболел коронавирусом, с тех пор вообще не прикладываюсь к спиртному. Интересно, сколько смогу продержаться?!" – пошутил Шевельков. Отметим, слухи появились после того, как актер не принял участие во второй части "Гардемаринов".
"Да нет, это все разговоры. Кстати, на тот момент я еще не был женат, жил в ожидании", – поделился актер. "Понимал, что хочу отдавать кому-то что-то конкретное, а не просто так разбрасываться. В то время уже искал девушку", – подчеркнул он. Девушку Владимир нашел, и с тех пор семья является его отдушиной.
В 1992 году Владимир Шевельков женился на Ирине. Позднее именно она подарила ему сына Андрея и дочь Александру. "У меня чудесные дети, и у меня все хорошо. На момент нашего знакомства Ирина работала манекенщицей и филологом. Она хорошо знает английский и французский языки", – поведал Шевельков.
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