Пандемия коронавируса ударила по принцу Гарри

Внук Елизаветы II выпустил специальное обращение. Принц Гарри был вынужден объявить, что его единственный на сегодняшний день проект – очередные спортивные игры для военнослужащих, раненых на местах боевых действий – Invictus Games, из-за пандемии коронавируса в этом году снова не состоятся.
Он извинился перед всеми, кто готовился к соревнованиям и принимал участие в подготовке Игр. "Игры непобедимых" не состоятся раньше весны 2022 года. Принц Гарри воспринял эту информацию как личную неудачу, хотя его вины в этом нет.
Ему особенно тяжело, поскольку Игры откладывают уже во второй раз. В прошлом году они тоже не состоялись из-за пандемии, и все надеялись, что спортсмены-инвалиды смогут посостязаться в этом году.
В своем обращении принц Гарри постарался поддержать всех тех, кто был разочарован его решением перенести Игры. Он отметил, что "все вместе мы выстоим и на этот раз".
Напомним, проект Invictus Games был создан еще в 2014 году, по инициативе и при активном участии принца Гарри, который и сам был военнослужащим. И с тех пор весной каждого года спортсмены-инвалиды собираются на состязания в новой стране. Так, Игры этого года должны были состояться в Нидерландах.
Популярные темы форума
Дети не успевают по предмету.
Навального посадили
Как вам комментарии Александра Невзорова по поводу фильма про дворец?
Жена не хочет работать
Ванга, мудрая провидица или шарлатанка?
Бари Алибасов снова в топе новостей.
Хочу попасть на телепередачу "Давай поженимся"!
Должна женщина слушаться мужчину?
Кто такой Вальтер Артем?
Может вы ещё будете добавлять небольшие некрологи, а не просто информировать что умер кто-то из знаменитостей или важных людей, оказавших особое влияние на развитие общества, играющих важные роли в социуме