Пандемия коронавируса ударила по принцу Гарри

Принцу Гарри пришлось смириться с постигшим его несчастьем. Супруг Меган Маркл тяжело переживает неудачу.

Внук Елизаветы II выпустил специальное обращение. Принц Гарри был вынужден объявить, что его единственный на сегодняшний день проект – очередные спортивные игры для военнослужащих, раненых на местах боевых действий – Invictus Games, из-за пандемии коронавируса в этом году снова не состоятся.

Он извинился перед всеми, кто готовился к соревнованиям и принимал участие в подготовке Игр. "Игры непобедимых" не состоятся раньше весны 2022 года. Принц Гарри воспринял эту информацию как личную неудачу, хотя его вины в этом нет.

Ему особенно тяжело, поскольку Игры откладывают уже во второй раз. В прошлом году они тоже не состоялись из-за пандемии, и все надеялись, что спортсмены-инвалиды смогут посостязаться в этом году.

В своем обращении принц Гарри постарался поддержать всех тех, кто был разочарован его решением перенести Игры. Он отметил, что "все вместе мы выстоим и на этот раз".

Напомним, проект Invictus Games был создан еще в 2014 году, по инициативе и при активном участии принца Гарри, который и сам был военнослужащим. И с тех пор весной каждого года спортсмены-инвалиды собираются на состязания в новой стране. Так, Игры этого года должны были состояться в Нидерландах.

