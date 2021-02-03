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Шоу-бизнес
Жуков умоляет бывшую жену продать квартиру в Москве ради погашения долгов

Жуков умоляет бывшую жену продать квартиру в Москве ради погашения долгов

Рома Жуков. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В жизни бывшего участника группы "Мираж" наступили трудные времена. Банк подал на него в суд и просит вернуть квартиру, за которую артист не в состоянии платить кредит. Из-за пандемии коронавируса певец остался без доходов.
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В квартире, о которой идет речь, живет бывшая жена Ромы Жукова Елена и шестеро их детей. Ипотеку за квартиру в Москве платит певец. Однако сейчас у него проблемы с финансами. С апреля он не делал взносы, и в декабре банк обратился в суд. Чтобы не лишиться так нелепо совместно нажитого, пара должна в срочном порядке найти девять миллионов для погашения долга.

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К слову, недавно Елена заявила, что снова беременна от Ромы Жукова, однако это оказалось ложью. Сейчас у певца другая семья. Он женился на своей возлюбленный Ольге. Но бывшей супруге Роман все же не забывает помогать. Во всяком случае, не забывал.

По словам Ромы Жукова, он бы с удовольствием платил ипотеку, но денег нет. Поэтому квартиру банк имеет право продать. Чтобы не влезать в скандал, Роман предложил Елене продать эту квартиру и еще одну – однокомнатную. Так она сможет погасить долг, и у нее еще останется 16 миллионов. Но Елену такой расклад не устраивает.

"С апреля месяца не имел возможности вносить платежи, а 16 декабря банк обратился в суд. Просил кредитные каникулы, но мне отказали, так как мой кредит был выше 4,5 миллионов рублей. Боюсь, что на квартиру наложат арест, и она будет продана за низкую стоимость", – приводит "СтарХит" слова Жукова.

Елена планирует подать на бывшего супруга в суд и начать раздел имущества. Однако по словам певца, так она только проиграет. Ведь пока их имущество делят, суд уже отдаст квартиру за бесценок.


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Автор: 3 февраля 2021, 13:33 Источник: Starhit ✓ Надежный источник
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Жуков и его шесть детей пришли на елку

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