"Все банально": МакSим раскрыла правду о шрамах на лице

В 2019 году МакSим попала в жуткое ДТП. Тогда певица получила серьезные травмы, поэтому была экстренно госпитализирована. Вскоре стало известно, что певица приостановила свою музыкальную карьеру из-за проблем со здоровьем.
Триумфальное возвращение МакSим состоялось в конце 2020-го: певица стала героем передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Поклонники успели соскучиться по кумиру. Правда, фанаты не могли не заметить изменения во внешности 37-летней артистки. У нее появились шрамы на лице.
Во время недавнего интервью МакSим раскрыла причину появления этих рубцов. Оказывается, когда-то певица ударилась о стол, поэтому возник шрам на переносице. "Все банально", – отметила артистка. Рубец на лбу же появился после аварии. Также исполнительница хита "Ветром стать" подчеркнула, что нисколько не стесняется этих изъянов.
Напомним, недавно МакSим впервые за долгое время появилась в шоу "Вечерний Ургант". Певица произвела фурор. Как и многие поклонники, ведущий передачи Иван Ургант оценил преображение артистки. По мнению шоумена, Марина Абросимова стала настоящей красавицей.
Популярные темы форума
ну и страшные же вы
Во сколько лет надо выходить замуж?
которая лучше
Весна
не рубите с горяча
А вы знаете ?
Мужчины делятся на нелюдей и людей
- Что-то Пугачева давно не проявляется. Не померла ли? Она же так любит внимание к своей персоне.
Надо больше двигаться
Робот- собутыльник