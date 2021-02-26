Звезда "Голоса" рассказала о конкуренции на шоу и поведении Сюткина

"Мой отец из России, а мама из Доминиканской республики. Я родилась в Москве, жила здесь до семи лет, потом уехала в Австралию, потом вернулась в Россию. Я училась на юриста и бухгалтера, но по специальности не работала. Закончила музыкальную академию и с тех пор занимаюсь только музыкой. Увлекаюсь экстремальными видами спорта", – рассказывала о себе Фантине перед проектом.
На "Голосе" Фантине была в команде Валерия Сюткина. "После окончания проекта мы не общались, но вместе участвовал в концертах Игоря Бутмана, – рассказала певица. – Надеюсь, у меня будет возможность встретиться с ним не только на работе".
"На проекте я не чувствовала конкуренции, поскольку чувствовала себя довольно самоуверенно, не думала о мнении других, – продолжает звезда. – К тому же психологически Сюткин очень помогал – он старался показать мою яркость, выразить мою индивидуальность. Он всегда говорил, что поскольку я джазовая певица, то и не стоит пытаться что-то другое придумывать".
В 9-м сезоне "Голоса" победила Яна Габбасова из команды Полины Гагариной, а Фантине Притула дошла до четвертьфинала. "Я не расстраиваюсь, потому что для себя я все равно самая-самая", – улыбается артистка.
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