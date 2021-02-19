Любовница Сафронова готовится к свадьбе с африканцем из племени масаи

В Африке, на Занзибаре, где недавно закончились съемки шоу "Последний герой. Чемпионы против новичков" канала "ТВ-3", одна из участниц наладила коммуникацию с местными жителями.



По сведениям, просочившимся со съемок проекта, 38-летняя "вице-мисс Мариуполь" Елена Барткова попыталась соблазнить кого-нибудь из воинов народности масаи. Они выполняют на островах функцию охраны и защищают участников "Последнего героя" и съемочную группу от морских разбойников и других непрошенных гостей.

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Атлетичная, фигуристая блондинка подошла к одному из суровых африканцев и спросила, что ей нужно для того, чтобы выйти за мужчину его племени. Выяснилось, что хватит небольшого приданого – всего 25 коров. Соплеменник Бартковой Александр Матвеев тут же пообещал, что найдет нужное количество животных и обязательно устроит семейное счастье Елены.

Барткова когда-то была замужем – пока однажды, после 7 лет брака она застала супруга в постели в режиссером Валерией Гай Германикой – и подала на развод. Следующим избранником Елены стал иллюзионист Андрей Сафронов, который сделал ей предложение руки и сердца прямо на сцене, но и этот союз распался. Сейчас Елена живет одна с дочкой-тинейджером Анастасией.