Никогда не был дамским угодником: вскрылись новые детали в деле обвиняемого в изнасиловании Депардье

Представитель актера, режиссер Арно Фрилле невероятно возмущен происходящим. По его мнению, эта ситуация похожа на многие другие, в которые ранее вовлекались популярные люди. Сейчас СМИ просто вытаскивают различные детали из того, что уже было сказано, так как ничего нового не происходит. Он отметил, что никто не отменял презумпцию невиновности, поэтому пока вина не доказана, не стоит говорить о какой-либо причастности актера к трагическим событиям.
Фрилле подчеркнул, что Депардье никто не славился как дамский угодник. Ему печально слышать все то, что происходит, потому что это бросает тень на жизнь артистов, а другие люди, по его мнению, просто пытаются нажиться и прославиться за счет неоправданных скандалов со звездами.
Как сообщает "Телеканал 360", обвинения Жерару Депардье были предъявлены в середине декабря прошлого года. Тогда отмечалось, что неоднозначные события якобы произошли еще в 2018 году. Имя пострадавшей остается загадкой, однако она утверждает, что именно артист дважды изнасиловал ее в своем шикарном доме в Париже. Известно, что в 2019 году следствие было прекращено из-за отсутствия каких-либо доказательств.
Однако летом 2020-го года в Париже возобновили дело. Жерар Депардье опровергает предоставленную девушкой информацию.
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