Во Франции возобновили расследование против обвиненного в изнасиловании Депардье

Прокуратура Парижа направила в суд запрос с просьбой возобновить расследование дела, так как предполагаемая пострадавшая попросила начать повторный процесс. Она не удовлетворена результатом работы следственных органов, поэтому хочет, чтобы инцидент рассмотрели еще раз.
Девушка, личность которой не раскрывается, обвинила Жерара Депардье в изнасиловании. По словам молодой актрисы, это случилось в августе 2018 года. Однако пока что суд не установил факта насильственных действий. Впрочем, теперь следователям предстоит во всем разобраться более детально.
Сам Жерар Депардье все обвинения в свой адрес отрицает. Для него это не первое подобное разбирательство. Впервые на актера заявили семь лет назад, а позднее полиция начала предварительное расследование.
Напомним, недавно Наталья Гвоздикова рассказала о работе с Жераром Депардье. Съемки проходили в Казахстане. "Хулиган, который любит женщин и алкоголь", – именно так охарактеризовала артиста Гвоздикова. На площадке пить было категорически запрещено, но по сценарию партнеры напиваются допьяна и поют дуэтом песню по-казахски.
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