Популярного российского диджея настигла череда смертей

В судьбах звезд роковые события и страшные ситуации встречаются ничуть не реже, чем в жизни всех остальных людей. Одни знаменитости хранят информацию о горестных моментах в секрете, другие – находят в себе силы заявить о трагических обстоятельствах публично. Недавно DJ Грув обнародовал подробности печальной стороны своего прошлого. Сразу несколько дорогих ему людей ушли из жизни по очереди.
"Сначала погибла моя девушка в автокатастрофе, потом одновременно, уже через несколько месяцев умер мой отец... Потом через какое-то время меня сопровождало большое количество близких людей, которые почему-то уходили.", – сообщил дрожащим голосом Евгений Рудин. Этот период жизни он считает единственным серьезным барьером, который выбил его из колеи. Музыканту было тяжело сопротивляться глубокой депрессии и преодолевать ее.
Диджею помог справиться с потерей дорогих людей грамотный самоанализ. Тогда мужчина осознал, что в будущем у него будет немало приятных моментов и ему предстоит пройти долгий путь, создать семью. Несмотря на горе, DJ Грув продолжал трудиться в творческой сфере и ему удалось справиться с напастями судьбы, сейчас он чувствует себя счастливым. У него есть любимая жена Дениза, вместе они воспитывают сына Марка.
Популярные темы форума
Старые ЖООПЫ загадили форум.
У Мишель заболела ЖООПА.
Расскажите как вас наказывали в детстве.
Дети играют.
Беда! Не могу подобрать себе царицу. Не шучу. Подскажите где и искать. Прошу подойти к теме серьёзно. Спасибо
Надо ли пороть детей?
Приказ всем хохотать сюда!!!!
Нато подохла от своей воони.
У дочери началось
Мишель забеременела от бомжа в 68 лет.