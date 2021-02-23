Популярного российского диджея настигла череда смертей

Автор ряда музыкальных композиций Евгений Рудин или, как он наиболее известен, DJ Грув, поделился шокирующими деталями своей биографии. В отдельный период жизни мужчина потерял сразу несколько дорогих людей.

В судьбах звезд роковые события и страшные ситуации встречаются ничуть не реже, чем в жизни всех остальных людей. Одни знаменитости хранят информацию о горестных моментах в секрете, другие – находят в себе силы заявить о трагических обстоятельствах публично. Недавно DJ Грув обнародовал подробности печальной стороны своего прошлого. Сразу несколько дорогих ему людей ушли из жизни по очереди.

"Сначала погибла моя девушка в автокатастрофе, потом одновременно, уже через несколько месяцев умер мой отец... Потом через какое-то время меня сопровождало большое количество близких людей, которые почему-то уходили.", – сообщил дрожащим голосом Евгений Рудин. Этот период жизни он считает единственным серьезным барьером, который выбил его из колеи. Музыканту было тяжело сопротивляться глубокой депрессии и преодолевать ее.

Диджею помог справиться с потерей дорогих людей грамотный самоанализ. Тогда мужчина осознал, что в будущем у него будет немало приятных моментов и ему предстоит пройти долгий путь, создать семью. Несмотря на горе, DJ Грув продолжал трудиться в творческой сфере и ему удалось справиться с напастями судьбы, сейчас он чувствует себя счастливым. У него есть любимая жена Дениза, вместе они воспитывают сына Марка.