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Шоу-бизнес
Популярного российского диджея настигла череда смертей

Популярного российского диджея настигла череда смертей

DJ Грув. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор ряда музыкальных композиций Евгений Рудин или, как он наиболее известен, DJ Грув, поделился шокирующими деталями своей биографии. В отдельный период жизни мужчина потерял сразу несколько дорогих людей.
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В судьбах звезд роковые события и страшные ситуации встречаются ничуть не реже, чем в жизни всех остальных людей. Одни знаменитости хранят информацию о горестных моментах в секрете, другие – находят в себе силы заявить о трагических обстоятельствах публично. Недавно DJ Грув обнародовал подробности печальной стороны своего прошлого. Сразу несколько дорогих ему людей ушли из жизни по очереди.

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"Сначала погибла моя девушка в автокатастрофе, потом одновременно, уже через несколько месяцев умер мой отец... Потом через какое-то время меня сопровождало большое количество близких людей, которые почему-то уходили.", – сообщил дрожащим голосом Евгений Рудин. Этот период жизни он считает единственным серьезным барьером, который выбил его из колеи. Музыканту было тяжело сопротивляться глубокой депрессии и преодолевать ее.

Диджею помог справиться с потерей дорогих людей грамотный самоанализ. Тогда мужчина осознал, что в будущем у него будет немало приятных моментов и ему предстоит пройти долгий путь, создать семью. Несмотря на горе, DJ Грув продолжал трудиться в творческой сфере и ему удалось справиться с напастями судьбы, сейчас он чувствует себя счастливым. У него есть любимая жена Дениза, вместе они воспитывают сына Марка.

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Автор: 23 февраля 2021, 13:09 Источник: RTVI ✓ Надежный источник

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