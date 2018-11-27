Оставивший сына DJ Грув устроил роскошный отдых в Европе
Два года назад Евгений счастливо женился на девушке с необычным именем Дэниза. Уже через год после свадьбы его избранница произвела на свет очаровательного мальчика, которого назвали Марком.
Артист уверяет, что его отпрыск унаследовал от него любовь к музыке: малыш с удовольствием проводит время с отцом в звукозаписывающей студии. Однако в длительные поездки ребенка родители пока не берут. "С Марком только ходим гулять по Москве, никуда не летали еще, хотя ему уже год и два месяца. Все в планах", – отмечал ранее Рудин.
Отметим, что в романтический отпуск в Париж диджей и его супруга улетели только вдвоем. Снимками и видео с поездки знаменитость делится в личном микроблоге. В одном из роликов он рассказал, что отель в Париже встретил их приятным презентом, а позже показал завтрак из морепродуктов и ресторан высокой кухни, где все блюда подаются с трюфелем.
Чете Рудиных и на этот раз пришлось оставить наследника дома под присмотром няни. Супруги решили насладиться роскошным отдыхом только вдвоем.
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