Страшная болезнь гонит вдову Караченцова из России: Вирус проник в каждую клеточку

Людмила Поргина недавно перенесла коронавирусную инфекцию. К счастью, болезнь протекала в легкой форме, однако после выздоровления вдове Николая Караченцова потребовалась реабилитация.

По словам пенсионерки, у нее пока есть антитела. Актриса заявила, что в целом не против вакцинации от ковида и планирует сделать прививку, однако не раньше, чем через три месяца. Ее не пугают возможные осложнения. Звезда заявила, что ей необходимо поддержать свой организм, потому что при повторном заражении могут появиться осложнения.

Впрочем, и после первого раза Людмиле Поргиной потребовалась реабилитация. Как отметила вдова Николая Караченцова, болела она дома – отлеживалась на даче. "Невестка привезла все необходимые лекарства", – рассказала актриса.

Сразу после выздоровления пенсионерка отправилась в Турцию, чтобы восстановиться. На отдыхе Людмила Поргина старалась есть больше фруктов и овощей, занималась йогой, посещала бассейн, проводила время в бане и каждый день делала массаж. Как отметила вдова Караченцова, ей казалось, что ковид в ней засел.

"Было ощущение, что вирус проник в каждую клеточку тела, в том числе и в глаза", – призналась артистка.

У Людмилы Поргиной большие планы на ближайшее время. Она собирается сбежать из России сначала на отдых в Дубай, а потом в Танзанию. Там она мечтает посмотреть на водопады и львов.