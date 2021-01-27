"Мне нужен человек": Вдова Караченцова рассказала о богатых ухажерах

Чуть больше двух лет назад скончался легендарный артист Николай Караченцов. С тех пор его вдова Людмила Поргина живет одна в подмосковной Валентиновке, там, где когда-то они с мужем были счастливы. Ее поддерживает сын, невестка и внуки.

Оказалось, что на актрису постоянно обращают внимание мужчины, а она этого совершенно не скрывает. "За мной ухаживают многие. И миллионеры, и просто очень богатые люди. Но мне их деньги не нужны. Мне нужен человек", – заявила Людмила Андреевна.

По ее словам, никто не может сравниться с покойным мужем. "Я, когда вижу, что за мной начинают ухаживать, говорю сразу: "Простите, пожалуйста, у меня один-единственный мужчина и на всю жизнь!"", – поделилась вдова Караченцова. Она считает, что все время шла именно к нему и теперь не может его заменить другим человеком.

Поргина рассказала, что ей грустно без возлюбленного, она не видит равных ему. "Он удивительно образованный человек и, главное, благородный! Настоящий дворянин!", – призналась вдова артиста. Она рассказала, что на каждый день рождения Николай Караченцов заставлял всю их солидную квартиру пионами, а в каждой комнате было шампанское. "Он мне такие праздники устраивал! Ну кто может сравниться с ним? Да и ради чего мне замуж выходить?" – сказала она.

По словам Поргиной, она до сих пор общается с мужем. Он обещал ей, что будет наблюдать с небес. "Я у него спрашиваю: "Ну как ты там? Летаешь? У меня тоже все хорошо, пока жива!" Поговорю с ним и иду заниматься делами", – поделилась актриса. Людмила Андреевна живет крайне насыщенной жизнью: театры, выставки, путешествия. "Я могла бы опустить руки-ноги и лежать. Но что скажут мои дети, внуки, шесть кошек, которые у меня живут? Я должна жить! Но замуж выходить не планирую!" – заявила вдова Караченцова.

