Боярский обратился к россиянам впервые после госпитализации

На прошлой неделе стало известно, что актер был госпитализирован. Скорую помощь вызвала супруга Михаила Сергеевича.

Накануне сын Боярского сообщил, что с папой все хорошо, и он скоро будет дома. Сегодня актер впервые появился в социальной сети. Он искренне поблагодарил всех за поддержку и сочувствие, а также подчеркнул, что его зрителей вот-вот ждет долгожданная встреча. Уже сегодня он сыграет в спектакле театра имени Ленсовета "Смешанные чувства". Михаил Сергеевич пожелал всем здоровья и поставил хештег "сделайте прививку". Известно, что в постановке его партнершей является жена Лариса Луппиан.

Отметим, причина, по которой Михаил Боярский был срочно госпитализирован, так и остается загадкой. Ранее его наследник рассказывал, что здоровье артиста в норме, а его лечение никак не связано с коронавирусом.

Поклонники пришли в восторг от появления любимого актера. "Здоровья! Не болейте! Берегите себя и своих родных в это тяжёлое время!", "Господи Слава Тебе! Здоровья Вам, дорогой наш человек", "Великий актёр! Человек-легенда!", "Счастье то какое, отпустило! Будьте всегда, великий актер", "Потоки восхищения, уважения, чистой любви и добра от меня к Вам, высокочтимый! Берегите себя!", "Мы переживали! Здоровья!", "Счастлива, что у Вас всё хорошо! Будьте здоровы и живите долго и счастливо!", "С утра такая отличная новость! Не болейте больше! Храни вашу семью Боженька!", – радовались пользователи.

Напомним, Михаил Боярский был доставлен в ту же больницу, в которой долгое время врачи спасали Алису Фрейндлих, заразившуюся коронавирусной инфекцией. К счастью, 12 февраля актрису выписали.