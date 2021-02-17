Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Страшный день февраля: Летящая на огромной скорости машина с Мерзликиным упала в Москву-реку
"Можете сломать": ОМОН арестовал опешившую Долину в ночном клубе
Не Петросян: настоящая фамилия юмориста вскрылась на суде
Стаса Пьеху нашли в гримерке без чувств на полу
партнеры
Среда
17 февраля
Лента новостей
14:06
Собчак поглумилась над угодившей в скандал Канделаки
14:00
Вицин и Мордюкова возненавидели все на свете на съемках "Женитьбы Бальзаминова"
13:59
Королева Елизавета II нанесла Меган Маркл сокрушительный удар
13:50
В Благовещенске трое детей потеряли сознание из-за распыления газового баллончика
13:43
"Смотри в гроб не блевани": кадры похорон с участием Вдовиченкова довели до истерики
13:40
Житель Карелии устроил погоню со стрельбой под Петербургом
13:38
Путин оценил возможность расширения использования маткапитала
13:32
Сын известного актера погиб под колесами электрички
13:19
Сын о состоянии госпитализированного Боярского: Врачи разводят руками
13:17
"Обида и разочарование": Семенович разрыдалась из-за несправедливости
13:16
Путин о закрытии телеканалов на Украине: Прихлопнули одним росчерком пера
12:48
Истощенная Варнава не смогла встать с кровати: Простите все, кого подвела
12:43
Ахеджакова пошла войной на бывшего мужа из-за квартиры в Москве
12:40
Путин высказался о введении продовольственных карточек в России
12:26
Звезды "Игры престолов" скрыли появление первенца
12:25
"Хуже Волочковой": Глюкоза выставила пятую точку на всеобщее обозрение
12:02
В Подмосковье на трассе М-2 столкнулись 9 машин
11:50
Михалкова и Бузову рядом не похоронят: Сафронов об отдельном кладбище для знаменитостей
11:46
Житель Кубани ограбил 101-летнего ветерана
11:45
Изможденный вид онкобольной: Старшенбаум с капельницей вызвала оторопь
11:20
"Няня для детей": погрязший в долгах Прилучный унизил Карпович
11:19
"Аномалия и изгой": Цымбалюк-Романовская после встречи с Бузовой возмущена потоком хамства и агрессии
11:09
"Шарахнуло в одну секунду: Миронова с сыном и няней внезапно слегли
11:09
Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России составил почти 13 тысяч
11:02
Бузовой дали звонкую пощечину после грандиозного провала: Кровь из ушей
11:01
На МКАД произошла авария с участием двух грузовиков
10:39
"Стыдится дочери": Широкова раскрыла скандальную подноготную конфликта Людмилы и Марии Максаковых
10:31
"Душат, насилуют, убивают": жизни Понаровской угрожает опасность из-за приемной дочери
10:24
Тихановская об обысках у белорусских журналистов и правозащитников: Это настоящий государственный кризис
10:19
Россияне могут остаться без пенсий к 2030 году – экономист
10:02
Десятки тысяч за вынос мусора: Пригожин тратит баснословные суммы на ЖКХ
09:33
"Сильно усохлась": народ в панике из-за худобы Степаненко после слухов об операции
09:32
"С подружкой Юлечкой": Алену Кравец похоронят возле Началовой
09:15
"Страшненькая": народ ахнул при виде изменившейся до неузнаваемости МакSим
08:37
"Я ничего не вижу": разъяренная Водонаева бьет тревогу
08:35
Политолог Карбалевич: на Всебеларусском народном собрании обсуждалась главная проблема Лукашенко – как удержать власть
08:20
В России могут подорожать куриные яйца и мясо птицы
05:52
"Ведьмочка": энергичную Темникову попросили не ложиться под нож
04:02
Коронавирус: последние новости на сегодня, 17 февраля 2021 года
02:02
Красавчику Степанову из "Обитаемого острова" пообещали изоляцию
23:59
Харламов запел о неразделенной любви после разрыва с Асмус
22:15
Как снимали культовый советский фильм "Приключения Электроника"
22:01
Лукашенко занимается вымогательством и шантажом России – политолог Безпалько
21:43
Понаровскую обвинили в похищении ребенка
20:57
"Мы собираемся пожениться": Макеева вцепилась в бросившего четверых детей мужика
20:54
Ученые спрогнозировали появление новых коронавирусов
20:35
Билла Гейтса расстроил отказ людей от вакцинации
20:11
Вид истощенной Заворотнюк вызвал оторопь: Не узнала сразу
20:03
Еле стоит на ногах: Овечкина с разъезжающимися коньками сняли на видео
19:51
Участникам "Дома-2" дали пинка
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Мы собираемся пожениться": Макеева вцепилась в бросившего четверых детей мужика
Трясущий причиндалами Тарзан встал на защиту 75-летней полуголой тещи в мини-юбке
Проскурякова оправдалась после грязного скандала: Это ненормально и незаконно
Стало известно о новых проблемах у онкобольной Заворотнюк
"Держись, Людок": Мария Максакова довела мать до состояния душевного ада
"Стал пунцового цвета с опухшим лицом": сын Тодоренко и Топалова срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
Сын о состоянии госпитализированного Боярского: Врачи разводят руками

Сын о состоянии госпитализированного Боярского: Врачи разводят руками

Михаил Боярский. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда фильма "Д’Артаньян и три мушкетера" Михаил Боярский был госпитализирован накануне. Он почувствовал себя плохо. У него была сильная слабость и повышение температуры.
прочитано 674 раза

Сын Михаила Боярского, депутат Госдумы Сергей Боярский рассказал о состоянии отца. По словам Сергея, еще вчера папа чувствовал себя хорошо, и ничто не предвещало беды. А вчера ем резко стало плохо.

ПО ТЕМЕ

Стали известны подробности состояния экстренно госпитализированного Боярского

 Михаил Сергеевич Боярский

Михаил Сергеевич Боярский актер, музыкат

Михаила Боярского экстренно доставили в петербургскую больницу, где проходила длительное лечение от коронавируса актриса Алиса Фрейндлих.

Врачи сделали все возможное для скорейшего восстановления народного артиста РСФСР. На следующий день после госпитализации Михаила Боярского планируют выписать из больницы. Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает.

"Он еще вчера себя прекрасно чувствовал. Это не коронавирус. Сегодня будет дома", – приводит слова Сергея Боярского Пятый канал.

Супруга артиста Лариса Луппиан ранее в беседе с "Петербургским дневником" рассказала, что до сих пор не известно, что стало причиной ухудшения состояния Михаила Боярского. Врачи разводят руками.

Михаилу Боярскому в больнице первым делом сделали компьютерную томографию, которая не показала никаких отклонений. Слабость могла появиться и от переутомления, а вот температура – более серьезный симптом. Так что актера возможно, выпишут домой и посоветует понаблюдать за состоянием.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 17 февраля 2021, 13:19 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Внучка Боярского стала сексапильной красоткой

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Спорт

Еле стоит на ногах: Овечкина с разъезжающимися коньками сняли на видео

Видео появилось в Сети
Шоу-бизнес

"Законсервированную" Кудрявцеву спутали с мужчиной

Телеведущая показала странный кадр
Шоу-бизнес

Участникам "Дома-2" дали пинка

Строящих свою любовь выселяют с "поляны"
Шоу-бизнес

Наследство Легкоступовой в опасности: второй муж покойной певицы заявил о своих правах

Намечается битва

Гороскоп

"Ведьмочка": энергичную Темникову попросили не ложиться под нож
Красавчику Степанову из "Обитаемого острова" пообещали изоляцию
Гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля 2021 года
Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+