Сын о состоянии госпитализированного Боярского: Врачи разводят руками

Сын Михаила Боярского, депутат Госдумы Сергей Боярский рассказал о состоянии отца. По словам Сергея, еще вчера папа чувствовал себя хорошо, и ничто не предвещало беды. А вчера ем резко стало плохо.
Михаила Боярского экстренно доставили в петербургскую больницу, где проходила длительное лечение от коронавируса актриса Алиса Фрейндлих.
Врачи сделали все возможное для скорейшего восстановления народного артиста РСФСР. На следующий день после госпитализации Михаила Боярского планируют выписать из больницы. Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает.
"Он еще вчера себя прекрасно чувствовал. Это не коронавирус. Сегодня будет дома", – приводит слова Сергея Боярского Пятый канал.
Супруга артиста Лариса Луппиан ранее в беседе с "Петербургским дневником" рассказала, что до сих пор не известно, что стало причиной ухудшения состояния Михаила Боярского. Врачи разводят руками.
Михаилу Боярскому в больнице первым делом сделали компьютерную томографию, которая не показала никаких отклонений. Слабость могла появиться и от переутомления, а вот температура – более серьезный симптом. Так что актера возможно, выпишут домой и посоветует понаблюдать за состоянием.
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