Стали известны подробности состояния экстренно госпитализированного Боярского

Пиар-менеджер Михаила Боярского раскрыла детали. Надежда Дуванова отметила, что у звезды наблюдаются признаки ОРВИ.

Она сообщила, что сейчас состояние актера стабильное. Тест на у Михаила Боярского отрицательный. В прошлом месяце артист повторно вакцинировался от COVID-19 и хорошо ее перенес, после чего принялся за работу.

По словам представительницы знаменитости, у артиста не все в порядке с сосудами. Надежда Дуванова предположила, что госпитализация понадобилась Михаилу Боярскому из-за плохой реакции на погоду.

Пиар-менеджер успокоила поклонников тем, что, не исключено, что звезду уже завтра отпустят из больницы домой. Она добавила, что недавно общалась с актером.

По словам Дувановой, за здоровье артиста очень переживает его супруга – актриса Лариса Луппиан. Именно она 16 февраля вызвала скорую мужу. Михаил Боярский почувствовал слабость, у него резко подскочила температура.

Напомним, 26 декабря артист отметил 71-летие. Тогда его дочь, Елизавета Боярская обнародовала фотографии из личного архива отца. На кадрах актер запечатлен в возрасте 20 лет. Тогда он не носил усы и имел густую шевелюру.