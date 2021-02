Все в отца: как растут талантливые дети Сергея Жукова из "Руки Вверх!"

Солист группы "Руки Вверх!" – многодетный отец. Дочь Сергея Жукова от первого брака уже взрослая и живет за рубежом. Наследники от отношений с вокалисткой Региной Бурд пока еще нуждаются в родительской опеке.

Первенцу Сергея Жукова, дочери Александре, уже 19 лет. С наследницей артист встречается нечасто, так как та проживает в США. Этот ребенок появился в браке Сергея Жукова с Еленой Добындо – дочерью бывшего вице-президента "АвтоВАЗа".

Семейная жизнь Елены и Сергея не сложилась. В те годы Жуков и "Руки Вверх!" были на пике славы. Вокалиста преследовали толпы поклонниц. Добындо повышенного интереса фанаток к мужу не вынесла. Супруга изводила певца ревностью, что привело семью к краху.

После развода Елена переехала в Америку. С собой девушка увезла Александру. На чужбине экс-супруга вокалиста встретила большую любовь, вышла замуж и живет счастливо.

Солист группы "Руки Вверх!" поддерживает связь с первенцем. Пару лет назад Александра отдыхала с папой и его новой семьей в Испании. Ранее Сергей и его старшая дочь вместе выступали на сцене в Чикаго, куда певец приезжал с гастролями.

Отметим, что Александра очень похожа на своего знаменитого отца. Девушка унаследовала от родителя любовь к сцене. В школьном возрасте наследница певца играла в детском театре, позже год работала в Lookingglass Theater.

В декабре 2007 года участник группы "Руки Вверх!" женился на коллеге по цеху Регине Бурд. Избранница на десять лет младше артиста. Возлюбленная Сергея Жукова была одной из солисток группы "Сливки".

В ноябре 2008 года Регина подарила Сергею дочь Нику. Как рассказывал Жуков, у его второй дочери есть все шансы пойти по его стопам. Девочка с малых лет играет на сцене и поет. Ника серьезно занимается танцами.

В 2010 году Сергей Жуков стал папой в третий раз. У вокалиста родился сын Энджел. Несмотря на юный возраст, мальчик уже освоил гитару. В личном микроблоге Сергей хвастался, как его отпрыск исполняет композицию "Let it be" коллектива The Beatles. Также Энджел играет в спектакле “Вождь краснокожих” в Детском музыкальном театре юного актера.

Жуков и Бурд создают все условия для творческого развития наследников. Супруги помогают детям найти дело жизни. Некоторое время назад Ника и Энджел попробовали себя в кино. Дети знаменитостей снялись в ленте "Артек: Большое путешествие". По словам Регины Бурд, ее наследники выкладывались на площадке на пять с плюсом. Конечно, не все получалось сразу, однако режиссер остался доволен сотрудничеством с отпрысками Жукова.

В сентябре 2014-го у Сергея Жукова и Регины Бурд появился второй сын Мирон. Младшего из наследников в семье называют "директор завода". Ранее певец рассказывал, что это прозвище закрепилось за Мироном, когда тот был еще младенцем. Однажды мальчик попал на осмотр к педиатру, который, услышав его имя и отчество, воскликнул: "Ух ты, с таким именем – настоящий директор завода". Мирон растет очень смышленым парнем и уже проявляет склонность к языкам. Мальчик изучает английский.