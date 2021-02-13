В чем мать родила: одержимый Светлаков бегал в поезде голым

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Сергей Светлаков. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сергей Светлаков совершил провокационный поступок ради внутреннего развития. Актер пробежался по вагонам поезда без одежды.
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Участник юмористической телепередачи "Наша Russia" решился на откровенное интервью. Сергей Светлаков стал гостем ютуб-шоу "А поговорить?", где обсудил личную жизнь, карьеру, проблемы современности, политику и различные злободневные темы. Делясь мнением и воспоминаниями, мужчина вспомнил о шокирующих поступках, на которые он пошел ради своих убеждений.

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Артист порассуждал о действиях, которые помогли ему добиться определенного успеха. Актер отметил, что совершал много различных ярких поступков, которые были далеки от тематики карьерного развития. Когда Сергей Светлаков размышлял о выдающемся поведении, ему пришли на ум вызывающие ситуации, в которых он был непосредственным участником. Так, он рассказал, что красил волосы в синий цвет, а также пробежал шесть плацкартных вагонов поезда голым. "Я помню только жесть какую-то", – выразился мужчина.

При этом провокационные поступки артист смог логично объяснить. Совершая из ряда вон выходящие деяния, он стремился подтвердить безграничность своих возможностей и доказать себе, что является сильным человеком. Однако покраска волос в нестандартный цвет и беготня в транспорте голышом не стали для Сергея Светлакова поводами для гордости и эффективными путями для самореализации.

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Автор: 13 февраля 2021, 14:43 Источник: Youtube/А поговорить? ✓ Надежный источник
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