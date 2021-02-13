В чем мать родила: одержимый Светлаков бегал в поезде голым

Сергей Светлаков совершил провокационный поступок ради внутреннего развития. Актер пробежался по вагонам поезда без одежды.

Участник юмористической телепередачи "Наша Russia" решился на откровенное интервью. Сергей Светлаков стал гостем ютуб-шоу "А поговорить?", где обсудил личную жизнь, карьеру, проблемы современности, политику и различные злободневные темы. Делясь мнением и воспоминаниями, мужчина вспомнил о шокирующих поступках, на которые он пошел ради своих убеждений.

Артист порассуждал о действиях, которые помогли ему добиться определенного успеха. Актер отметил, что совершал много различных ярких поступков, которые были далеки от тематики карьерного развития. Когда Сергей Светлаков размышлял о выдающемся поведении, ему пришли на ум вызывающие ситуации, в которых он был непосредственным участником. Так, он рассказал, что красил волосы в синий цвет, а также пробежал шесть плацкартных вагонов поезда голым. "Я помню только жесть какую-то", – выразился мужчина.

При этом провокационные поступки артист смог логично объяснить. Совершая из ряда вон выходящие деяния, он стремился подтвердить безграничность своих возможностей и доказать себе, что является сильным человеком. Однако покраска волос в нестандартный цвет и беготня в транспорте голышом не стали для Сергея Светлакова поводами для гордости и эффективными путями для самореализации.