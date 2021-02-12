Наркотики и смерть друзей: Светлаков признался в тяжелом прошлом

Звезда шоу "Наша Russia" поведала о своей юности и молодости, которые проходили в родном Екатеринбурге. Актер, сценарист и ведущий родился в 1977 году. Он рос в простой семье. Его отец – помощник машиниста, мать – инженер по грузоперевозкам. Сергей Светлаков учился в обычной школе. Родители настояли, чтобы он тоже стал железнодорожником, и он поступил в институт путей сообщения. Однако потом он понял, что это не его.
В 1990-е в Екатеринбурге начался хаос. Из Афганистана пошел трафик наркотиков, и они были везде – в школах, в институтах. В свободном доступе. Сергей Светлаков с ужасом вспоминает то время.
"Я тоже оказался в этом замесе", – рассказал Светлаков в эфире ютуб-шоу Ирины Шихман "А поговорить?".
Из 30-ти друзей-земляков Светлакова, с которыми он вместе гонял мяч по двору, в итоге в живых остались двое... Это было страшное время, вспоминает артист.
Сейчас Сергей Светлаков воспитывает своих детей. Его первая жена Юлия училась с ним в одном вузе. В 2008 году у них родилась дочка Настя. Эта семья развалилась. Позже Светлаков женился на Антонине Чеботаревой. В 2013 году у супругов родился сын Иван.
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