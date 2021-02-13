"Я был еще женат": вскрылись похождения Светлакова

Диалог комика и интервьюера начался с откровенного разговора на тему брака. Тогда Сергей Светлаков и выдал, что со своей нынешней женой Антониной он познакомился 10 лет назад в Краснодаре.
По словам артиста, это была любовь с первого взгляда. А дело, и правда, в глазах Тоси. Первое, что Сергей заметил, встретившись с будущей возлюбленной, это проницательный взгляд. Встреча состоялась на премьере фильма "Камень". К слову, Антонина тогда была заместителем директора и встречала всех приглашенных гостей.
После мимолетной беседы Светлаков был вынужден уехать в Ростов. Только через несколько месяцев он решился на диалог и пригласил Антонину в Москву. Но гордая барышня дала отпор назойливому юмористу и позвала его в Краснодар – меньше, чем через сутки Сергей приехал к ней.
"В момент знакомства я был еще женат, а буквально через полгода уже не был. Мы уже не жили вместе, но официального развода не было. Надо было хоть погулять нормально свободным", – рассказал артист.
Сейчас звезда российского кинематографа уверена, что у каждого в жизни должна быть своя "Тося". Светлаков признался, что жутко боялся потерять свою судьбу, поэтому вовремя начал новые отношения.
Стоит отметить, что в первом браке у Сергея появилась наследница Настя. Мужчина добавил, что любовь всей его жизни сразу же стала членом семьи и приняла девочку. Антонина никогда не выдвигала своих ультиматумов, поэтому быстро вжилась в роль матери.
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