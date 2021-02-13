"Меня трясет": Беременная звезда "Деффчонок" пострадала в автокатастрофе

Звезда сериала "Деффчонки" Галина Боб стала жертвой автомобильной аварии на широкой трассе. Беременная артистка рассказала о пережитом происшествии.

"Слушайте, меня сейчас просто трясет из-за того, что мы попали в аварию.", – объявила рыдающая Галина Боб своим подписчикам в инстаграм-канале. Беременная актриса сообщила, что ехала за рулем своей машины в компании бабушки на прием к зубному врачу и вдруг заметила, что ей навстречу заносит автомобиль на большой скорости. В попытке избежать столкновения Галина Боб постаралась разминуться с опасным транспортным средством, выворачивая руль, но оно врезалось в заднюю дверь ее машины.

На месте происшествия артистку выручили успокоительные лекарственные средства, которые она накануне аварии положила себе в карман куртки. ДТП значительно отразилось на эмоциональном состоянии беременной женщины. "У меня перед глазами теперь эта летящая, крутящаяся машина", – призналась Галина Боб поклонникам, когда смогла добраться до дома после автокатастрофы. Кроме того, артистка пожаловалась на сильный озноб – пока сотрудники ГАИ оформляли все необходимые документы, ноги звезды слишком сильно замерзли. Этому поспособствовала ненастная погода и сильный испуг, который пережила звезда.

Галина Боб с трудом осознала случившееся и то, к чему могло привести страшное ДТП. По мнению знаменитости, во многом ей помогли спастись сердечки, которые нарисовал на ее руке сын Лев незадолго до автокатастрофы.