Оплеванная Королева влезла в грязный скандал с Пугачевой

Несколько дней назад в эфире федерального телеканала показали фильм "В тени Примадонны", в котором рассказали об артистах, судьбы которых якобы загубила Алла Пугачева. Как позднее выяснилось, программой остались недовольны не только представители звезды, но и участники съемок. Наташа Королева не осталась в стороне от грязного скандала.

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