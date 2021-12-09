Что стало с могилой Нины Ургант сразу после похорон

Нину Николаевну похоронили в поселке Комарово на местном кладбище. Покойной актрисе отвели небольшой участок, на котором сейчас располагается земляной холмик – его просто завалили цветами. Во главе установили простой деревянный крест. Тут же стоит лампадка и черно-белая фотография молодой Нины Ургант.
Помимо букетов живых цветов на могиле много венков. Почтение великой актрисе посмертно выразили не только ее друзья и родные, но также официальные организации: большие венки прислали коллективы БДТ имени Товстоногова и Александринского театра, правительство Санкт-Петербурга, местный комитет по культуре и многие другие – об этом сообщил Пятый канал.
Напомним, церемония прощания с Ниной Николаевной проходила в родном для нее Александринском театре. Проводить звезду "Белорусского вокзала" в последний путь пришли многие знаменитые артисты. Не смогли сдержать эмоции Михаил Боярский и Иван Краско, для которых уход Нины Ургант стал огромной потерей.
Бабушка Ивана Урганта скончалась на 93-ем году жизни. В последние годы женщина страдала болезнью Паркинсона, почти не выходила из дома и не принимала гостей, общаясь лишь с самыми близкими.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о последнем разговоре Нины Ургант с Иваном Краско – артисты были очень дружны в течение многих лет.